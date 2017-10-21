В Беларуси презентовали перевод Нового Завета на белорусский язык

В Беларуси презентовали перевод Священного Писания Нового Завета на белорусский язык. В выставочном фойе Дворца культуры города Молодечно были представлены экспозиции рукописных и старопечатных книг из собрания церковно-археологического музея Минской духовной семинарии, а также книг из фонда Издательского совета Белорусской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Белорусской Православной Церкви. Новый перевод на современный литературный белорусский язык стал итогом 25-летней работы Библейской комиссии Белорусской Православной Церкви.

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