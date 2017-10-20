Митрополит Симеон подарил Сербскому Патриарху икону Богородицы

Находясь в столице Сербии Белграде, 19 октября, митрополит Винницкий и Барский Симеон вместе с сопровождающими его клириками Винницкой епархии были приняты Патриархом Сербским Иринеем. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Митрополит Симеон от имени паломников подарил Патриарху икону Божией Матери и попросил благословения на посещение православных святынь, которыми славится Сербская земля.

Патриарх Ириней благословил паломников, после чего состоялось краткое общение между Его Святостью и митрополитом Симеоном. Владыка Симеон вспомнил, что уже имел честь общаться и сослужить Предстоятелю Сербской Православной Церкви во время освящения Воскресенского собора в Подгорицу в 2013 году, и вот сейчас впервые непосредственно посещает Сербию и удостоился встречи с Патриархом. Винницкий архиерей также поделился своими впечатления от посещения Будимской епархии Сербской Православной Церкви в Венгрии.