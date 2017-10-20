22 октября 1000 новорожденных детей примут Крещение в Болгарской Православной Церкви

В воскресенье, 22 октября, 1000 новорожденных болгарских детей примут Крещение и станут православными христианами. Инициатива этой акции принадлежит кампании в поддержку рождения «Сделай это для Болгарии» и находится под патронажем Патриарха Неофита и Болгарской Православной Церкви, сообщает "Седмица".

Участники крестин освобождены от обязательной платы за совершение требы. Они получат специальные свидетельства о рождении, сообщает официальный сайт Болгарской Патриархии.

Кампания была начата по благословения Святейшего Патриарха Болгарского Неофита, который 22 октября лично преподаст патриаршее благословение новокрещенным, их крестным и родственникам в софийском храме Софии Премудрости Божией.

Список крестных родителей составлен в соответствии с порядком регистрации, объявленным организаторами кампании, отмечается на сайте. Крещение поимом столицы также будет проходить в других крупных городах Болгарии - Пловдиве, Варне, Бургасе, Старой Загоре, Велико Тырново, Русе, Враце и Плевне.

По словам организаторов кампании «Сделай это для Болгарии», менее чем за 9 месяцев она достигла замечательных результатов: в ней приняли участие более 1200 семей с новорожденными детьми. Многие из них - болгары, живущие за границей, семьи с третьим и четвертым детьми в семье, близнецы и даже тройняшки. Эта благочестивая инициатива, как отмечают ее устроители, будет не одноразовым мероприятием, а получит продолжение в будущем, чтобы стимулировать рождаемость в стране, крещение детей и их вхождение в православную церковную жизнь.