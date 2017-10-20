В Запорожье представители УПЦ встретили православных спортсменов, которые прибыли с Чемпионата Мира

В Запорожье 19 октября множество житилей и гостей города совместно с представителями Запорожской епархии УПЦ встретили православных спортсменов-гиревиков, прибывших с XXV Чемпионата Мира, проходившего в греческом городе Лутраки. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Напомним что среди прибывших: 14-ти кратная Чемпионка Мира в гиревом спорте, Заслуженный мастер спорта Украины Любовь Александровна Черепаха, которая в очередной раз поднялась на высшую ступень пьедестала. Трехкратная Чемпионка Мира Виктория Черепаха, завоевала для Украины золотую и серебряную медали. Кандидат в мастера спорта Украины Руслан Орин, который принимал участие в первом в своей биографии Чемпионате Мира, сумел в весовой категории до 60 кг набрать в двоеборье 67 баллов на двухпудовых гирях и завоевал «бронзу» по официальной сетке соревнований и «серебро» в турнире юниоров!

Представители Украинской Православной Церкви сердечно поблагодарили спортсменов за достойное выступление на Чемпионате Мира и помолились о дальнейшем процветании и плодотворных трудах во благо Церкви и Украины.