Священники УПЦ оказали гуманитарную помощь детям из зоны АТО

Мукачевская епархия с 16 по 18 октября организовала отдых на Закарпатье для детей из Славянска, Донецкой области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии.

Всего 25 детей посетили с экскурсиями достопримечательности Ужгорода, Мукачево, Чопа, Свято-Воскресенский мужской монастырь, Красногорский мужской монастырь в честь Всех святых и оздоровились в бассейнах г. Берегове.

Также на днях завершилась поездка клирика Александрийской епархии протоиерея Александра Шнякина в зону боевых действий, где он участвовал в мирной гуманитарной миссии.

В течение поездки было роздано немало материальной помощи для детей из местных детских домов и украинских военнослужащих.

За благотворительную и пастырскую деятельность в зоне вооруженного противостояния протоиерей Александр Шнякин был награжден знаком отличия Синодального военного отдела УПЦ.