В Гамбурге украинский православный приход отпраздновал первый престольный праздник

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы украинский православный приход в Гамбурге (Германия) отпраздновал свой первый престольный праздник. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Община была основана год назад по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по согласованию с архиепископом Берлинским и Германским Феофаном (РПЦ).

В день праздника прихода в храме собрались украинцы, которые проживают и работают в Гамбурге и вблизи города. Вместе с ними за богослужением молились сербы, русские, православные немцы и даже грек.

Божественную литургию совершил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в сослужении настоятеля прихода священником Иоанном Сухоняком. Богослужение совершалось на украинском, церковно-славянском и сербском языках.

Во время Божественной литургии была вознесена молитва за мир в Украине. После богослужения все присутствующие были приглашены к праздничной трапезе.

Несмотря на то, что основа прихода состоит из украинцев, сами прихожане считают, что их община не должна ограничиваться только рамками украинского языка и культуры, а быть открытой к православным других национальностей, поскольку Церковь Христова по своей природе является наднациональной. А потому задача Церкви, особенно в диаспоре, заключается в объединении людей разных культур, при этом предоставляя им возможность сохранять родной язык и культуру за рубежом.