В Луцке состоится крестный ход в честь престольного праздника Собора Всех святых земли Волынской
12:15, 19 октября 2017Православие
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Фото: lutsk.rayon.in.ua
В Луцке, в воскресенье, 22 октября, состоится крестный ход в честь престольного праздника Собора Всех святых земли Волынской. Об этом сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.
Крестный ход начнется в 15.00 возле Свято-Покровского кафедрального храма Луцка. Верующие и духовенство пройдут по городским улицам к кафедральному собору Всех святых земли Волынской.
В 17.00 в соборе начнется Всенощное бдение по случаю престольного праздника.
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