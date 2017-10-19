В Луцке состоится крестный ход в честь престольного праздника Собора Всех святых земли Волынской

В Луцке, в воскресенье, 22 октября, состоится крестный ход в честь престольного праздника Собора Всех святых земли Волынской. Об этом сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

Крестный ход начнется в 15.00 возле Свято-Покровского кафедрального храма Луцка. Верующие и духовенство пройдут по городским улицам к кафедральному собору Всех святых земли Волынской.

В 17.00 в соборе начнется Всенощное бдение по случаю престольного праздника.