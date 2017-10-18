В УПЦ заявили о захвате сразу двух храмов в Ивано-Франковской епархии

В Коломые вчера срезали замки на Свято-Благовещенском храме Украинской Православной Церкви, а сегодня провели в нем собственное «богослужение».

Как сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, о захвате стало известно из публикаций в Facebook координатора военных капелланов Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Михаила Дзюбы.

В то же время в информационно-просветительском отделе Ивано-Франковской епархии УПЦ подтвердили факт захвата, указывая, что силового противостояния под стенами храма не было.

"Неделю назад Ивано-Франковский окружной административный суд установил факт законности пользования религиозной общиной Украинской Православной Церкви Благовещенским храмом в городе Коломыя и, соответственно, противоправные действия представителей полиции, которые опечатали культовое сооружение. Сейчас сторонники УГКЦ находятся возле церкви и силой не пускают в нее верующих УПЦ", - сообщается на официальном сайте УПЦ.

"4 июня, в день Святой Пятидесятницы, священники Греко-Католической Церкви при поддержке воинов «Черной сотни» совершили попытку рейдерского захвата Благовещенского храма города Коломыи. После чего здание храма было опечатано", - напоминают в информационно-просветительском отделе.

Кроме того Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ сообщает о случае "завладения путем обмана" храмом в честь Успения Пресвятой Богородицы православной общины в селе Старый Гвоздец Коломыйского района.

В частности, 15 октября в сельском совете села Старый Гвоздец Коломыйского района состоялось собрание жителей села с участием представителей УПЦ КП.

"На собрании территориальной общины села, которое в действительности не было приходскими, жители села, которые не являются прихожанами храма, взяли на себя ответственность за изменение конфессиональной принадлежности религиозной общины. Настоятель и прихожане церкви на собрание не были приглашены", - описывается ход событий на официальном сайте УПЦ.

"Путем обмана сторонники перехода в УПЦ КП завладели ключами храма и установили дополнительный замок. Вследствие этого православная община и настоятель храма были вынуждены совершать Богослужение на улице", - сообщается на сайте епархии.

Ивано-Франковская епархия УПЦ обратилась в правоохранительные органы, органы государственной власти и в международные организации за защитой нарушенных прав православной общины села Старый Гвоздец Коломыйского района.