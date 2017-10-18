Православная молодежь Славянска совершила велопаломничество на родину святого Иоанна Шанхайского

Православная молодежь, прихожане Александро-Невского кафедрального собора Славянска, возобновила летнюю традицию путешествий по храмам родного края.

Как сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии УПЦ, паломники на велосипедах отправились в село Адамовка Славянского района. На пути, протяженностью в 20 километров их встретили живописные лесные пейзажи.

Прибыв на место, паломники вошли в скит Святогорской лавры, где находится храм святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Церковь построена на месте дома, где прошло детство святого. Путешественников встретили гостеприимные монахи скита. Они рассказали немало историй из жизни святого.

Паломники прошли по дороге, по которой ходил святитель Иоанн Шанхайский, и погуляли по яблоневому саду, посаженному более 100 лет назад родителями святого.