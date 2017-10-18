В Одессе состоялся велопробег православной молодежи

По благословению митрополита Агафангела 16 октября в Одессе состоялся велопробег, приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, велосипедисты из числа православной молодежи города, а также священства проехали по маршруту от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Иверского мужского монастыря, где состоялся молебен и обед.

Формат велопробега в рамках празднования Покрова был выбран не случайно. Молодежный отдел Одесской епархии давно развивает спортивное направление не только как способ организации здорового и интересного досуга, но также продвижения православных ценностей в обществе. Такие мероприятия всегда открыты для участия всех желающих и выполняют, в том числе, просветительскую миссию.