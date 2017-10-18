В России богословы говорили о том, почему случилась революция 1917 года и восстановление Патриаршества

Дискуссия «Уроки столетия: служение Патриархов Русской Православной Церкви от 1917 до 2017 года» прошла в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщает Санкт-Петербургская митрополия, богословы говорили о причинах, которые привели к революционным событиям 1917 года, а также к восстановлению Патриаршества.

На встрече прозвучала позиция Церкви, которая была выражена в послании Священного Синода после 1917 года: «Свершилась воля Божия».

Говоря об истории восстановления Патриаршества также было отмечено, что "Битва за и против восстановления была жесткой. В итоге восторжествовала мысль, что Патриаршество увенчает соборный способ управления Церковью. Собирались созывать Соборы регулярно, каждые три года, расширенный состав - каждые девять лет".

Один из богословов обратил внимание на то, что "Церковь чувствовала необходимость реформ. Когда Временное правительство отменило обязательное причащение, 90 процентов военнослужащих прекратило причащаться. Патриарх был необходим".

Говоря о сложноси служения Патриарха Тихона (Белавина), прозвучало, что "на него лично была возложена ответственность за всю Церковь. Он остался один с этими проблемами и стал действовать самостоятельно".

"Патриарх Тихон в завещании написал, что он не враг советской власти; к моменту, когда митрополит Сергий выпустил декларацию, значительная часть церковного сообщества определила свою позицию как лояльность советской власти", "иерархи определили сохранение преемства как первостепенную задачу".

Организаторами дискуссии, посвященной 100-летию восстановления Патриаршества, стала Александро-Невская лавра и др.