Если мы поставим Родину выше Бога, то сделаем зло своему народу - Митрополит Онуфрий

Если мы поставим Бога не на первое место, то сделаем зло и своему народу, и своей Родине. Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди во время визита в Хмельницкую область, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В эти дни, вспоминая Пресвятую Богородицу, мы благодарим Ее за заботу о человеческом роде и молитвы. Божия Матерь всегда помогает людям. Однако Она хочет, чтобы мы были не детьми греха, а детьми Божьими, чтобы мы в своей жизни всегда на первое место ставили Своего Создателя», - сказал Предстоятель.

Бог является источником всех благ и всего хорошего, что есть в мире.

«И человек, который правильно расставляет приоритеты в своей жизни, четко знает - Бог превыше всего. Если мы поставим Родину выше Бога, то сделаем зло и своему народу, и своей Родине», - подчеркнул Блаженнейший владыка.

По словам Архипастыря, каждый должен осознавать, что «добро идет не от Родины к Богу, а от Бога к Родине», и «тот народ, который чтит своего Творца, становится способным вместить те блага, которые Господь ему посылает».