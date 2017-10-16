На родине святого Феодора Ушакова православные почтили память праведного воина в день 200-летия со дня смерти

В день 200-летия со дня преставления праведного воина Феодора Ушакова,15 октября, на родине святого, в селе Бурнаково Рыбинского района (Россия) состоялись торжества, на которые прибыли множество православных христиан.

Как сообщают оранизаторы торжеств, в этот день состоялось открытие Международного просветительского центра «Адмирал Ушаков».

Также в галерее Спасо-Преображенского кафедрального собора, где есть придел в честь святого праведного воина, открылась фотовыставка, посвященная истории собора.

Как сообщал "УНИАН-Религии", в апреле 2013 года в Италии появился бюст адмирала Ушакова.

Справка "УНИАН-Религии"

Адмирал Феодор Ушаков был канонизирован РПЦ как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии 5 августа 2001 года. 6 октября 2004 года Архиерейский собор РПЦ причислил Феодора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных. Память совершается (по юлианскому календарю) 23 мая, 23 июля и 2 октября.

С 1790 по 1792 годы Ушаков возглавлял Черноморский флот, который под его командованием разгромил османскую флотилию во время Русско-Турецкой войны (1787—1791), включая знаменитое сражение у Керченского пролива.