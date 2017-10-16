В Коломые установили незаконность действий полиции и горсовета относительно храма УПЦ и взыскали штаф

В Ивано-Франковском суде установили незаконность действий полиции и горсовета в отношении храма Украинской Православной Церкви в Коломые и взыскали с них штраф.

Ивано-Франковский окружной административный суд, заседание которого состоялось 4 октября, установил факт законности пользования религиозной общиной Украинской Православной Церкви Благовещенской храмом в г. Коломыя, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской епархии.

Суд признал противоправность действий начальника Коломыйского отдела полиции, а именно опечатывания храма, а также незаконность решения так называемой «рабочей группы», которая обязала полицию опечатать колокольню и установить поочередные богослужения в церкви.

Суд постановил взыскать с Коломыйского отдела полиции и Коломыйского горсовета в пользу религиозной общины по 1600 гривен судебных издержек за счет бюджетных ассигнований.

Таким образом, по результатам рассмотрения дела судом было признано право религиозной общины Благовещения Пресвятой Богородицы продолжать совершать богослужения в Благовещенской церкви так, как это было до события 4 июня этого года.

Напомним, что 4 июня, в день Святой Пятидесятницы, священники греко-католической церкви при поддержке воинов «Черной сотни» совершили попытку рейдерского захватаБлаговещенского храма города Коломыи. После чего здание храма было опечатано.

Кроме того, во время заседания было зачитано решение Ивано-Франковского областного совета народных депутатов «О религиозной ситуации в области» от 21 февраля 1995 года, согласно которому исполнительный комитет Коломыйского горсовета в течение 26 лет должен был выделять средства для содержания здания храма, поскольку она является памятником архитектуры национального значения. Но с момента передачи культового сооружения в пользование религиозной общины все расходы, связанные с содержанием храма легли на плечи верующих.

Стоит отметить, что рассмотрение дела проходило в отсутствии ответчиков по иску религиозной общины УПЦ Благовещения Пресвятой Девы Марии г. Коломыя — коломыйского городского председателя Слюзар И.Б. и начальника коломийского отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области Билейчука А.Р, которые в очередной раз проигнорировали закон и в зал судебных заседаний не явились. Согласно ст. 128 КАС Украины, в связи с повторной неявкой ответчика на судебное заседание, учитывая то, что они были надлежащим образом уведомлены, судья объявил о рассмотрении дела в их отсутствие.