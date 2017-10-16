На Хмельнитчине Предстоятель УПЦ освятил собор

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 15 октября совершил Божественную литургию в Соборе в честь иконы Божией Матери “Неопалимая Купина” в Нетешине, Шепетовской епархии. Перед литургией Предстоятель совершил чин великого освящения храма, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополит Антоний, митрополит Владимир, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Роман, епископ Евсевий, духовенство Шепетовской епархии и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После богослужения Предстоятель наградил орденом Ярослава Мудрого настоятеля собора протоиерея Виктора Тышкуна и орденом святого апостола Андрея Первозванного – благотворителя Николая Сергеевича Панащенко, который приложил усилия для строительства храма.

В этот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с настоятелем и прихожанами Свято-Успенского храма села Птичья Дубенского района Ровенской области.

Несмотря на 5 судебных решений по этому делу, подтверждающих права общины на здание храма, с 2015 года и до сегодня верующие Свято-Успенского прихода с. Птича не имеют возможности совершать богослужения в своем храме.

Блаженнейший Владыка обратился к пастве Успенского храма со словами поддержки. Архипастырь заверил верующих, что за них молится вся Украинская Православная Церковь, благословил их и пожелал терпения и духовной выносливости.