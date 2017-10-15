Бюст святителю Луке Крымскому открыли рядом с домом, где жил святой

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Тамбове (Россия) открыли бюст Святителю Луке (Войно-Ясенецкому).

Как сообщает "Правмир", памятник установлен рядом с домом, в котором с 1944 по 1946 годы жил святитель Лука.

Чин освящения бюста совершил Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. На торжестве также представили мемориальную музейную экспозицию «Келья архиепископа Луки», которая создана в доме, где жил Святитель Лука.

Справка "УНИАН-Религии"

Архиепископ Лука родился 27 апреля 1877 году в Керчи. Окончил медицинский факультет Киевского университета. В 1921 году принял сан диакона, а в 1923 году тайно был пострижен в монахи с именем святого апостола и евангелиста Луки и принял сан епископа. Новопоставленного архиерея арестовали.

Первая ссылка закончилась в 1926 году, вторая продолжалась с 1930 по 1933 год. Третий арест произошел 24 июля 1937 года, но даже в ссылке епископ оказывал всем нуждающимся врачебную помощь. С 1946 по 1961 года владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Во время служения на Крымской кафедре принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте, служил и выступал с проповедями в храмах, восстанавливал церкви.

Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года. В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Канонизирован в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году. По молитвами святителя Луки совершались и продолжают совершаться многочисленные чудесные исцеления.

Мощи святителя Луки хранятся в Свято-Троицком монастыре в Симферополе.