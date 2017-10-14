В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Покровском монастыре столицы (видео)

В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, 14 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря города Киева. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили духовенство и гости обители в священном сане. За богослужением также молились настоятельница монастыря с сестрами, многочисленные прихожане и паломники Свято-Покровской обители.

После Евангельского чтения Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди. Блаженнейший Владыка опять призвал верных Украинской Православной Церкви молитвенно поддержать Киево-Печерскую лавру, в отношении которой возможны провокации.

За праздничным богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине

После Божественной литургии Предстоятель возглавил чин славления, поздравил верующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и благословил всех.