Предстоятель УПЦ принял участие в торжествах по случаю Дня защитника Украины в Софии Киевской

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, 14 октября, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в праздничном мероприятии, который состоялся в Софийском соборе Национального заповедника “София Киевская”. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство сопровождали управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и епископ Тихон.

На торжествах также присутствовали Глава государства Петр Порошенко с женой, члены Правительства и руководители силовых ведомств Украины, представители различных конфессий и религиозных организаций Украины.

Присутствующие молились за мир в Украине и защиту украинских военных. Отдельно Блаженнейший владыка произнес «Молитву за защитников Украины».