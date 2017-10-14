Наместник Киево-Печерской лавры в дни риска захвата монастыря попросил "не делать беды и горя"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел просит всех украинцев не зависимо от вероисповедания "не делать беды и горя на уровне религиозной жизни".

В комментарии "УНИАН-Религии" по поводу угроз захвата монастыря в период с 14 по 17 октября он напомнил, что в Украине "все имеют право молиться".

"Я обращаюсь к каждому человеку, какой бы веры он не был, никогда не делать беды и горя на уровне церковной, религиозной жизни. Все имеют право молиться: иудеи, католики, мусульмане, православные. Мы не идем ни к кому. И никого не обвиняем, и не навязываем своих интересов. Каждый человек имеет право верить, как он желает, а Бог будет праведным судьей и воздаст каждому по его делам", - сказал митрополит Павел.

Комментируя уровень угроз, которые поступают в Киево-Печерскую лавру, наместник отметил, для того, чтобы предотвратить провокации, он обратился во все органы власти, к Президенту, к премьер-министру, к Министру внутренних дел, в Службу безопасности Украины, чтобы тоже были внимательными".

"Это не слухи. В течение последних трех лет 14 октября вечером приходят молодые люди, я их называю “черные чулки на головы”. Они подходят к Лавре, бросают камни, говорят нецензурные слова в адрес монахов, монастыря. Бог миловал, что они не заходили, не разрушали сооружения, не делали больших бесчинств. И сегодня со всех сторон, в том числе представители государственной власти, звонят и предупреждают быть очень осторожными и стараться с 14 по 17 октября контролировать, что происходит в Лавре", - отметил наместник Лавры.

В то же время митрополит Павел призвал всех "иметь любовь друг к другу, терпение и своим искренним трудом делать процветающую Украину".

"Очень неприятно, когда начинается драка, тем более в ограде церковной. Это негативно влияет на государственный имидж. Я хотел бы, чтобы Господь послал мир и каждому ум. В течение тысячелетий Святая соборная апостольская каноническая Церковь молилась и молится за государство, за власть, за войско и за каждого человека.Праздник Покрова - это общение, объединение семьи, а у нас Украина - вся семья", - подытожил наместник лавры.