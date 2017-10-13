Митрополит Антоний напомнил историю праздника Покрова Богородицы и пожелал мужества защитникам Украины

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины призвал молиться, чтобы Богородица услышала молитвы за защитников Украины, "которые кладут сегодня душу за ближних, исполняя заповедь Господню об наивысшем проявлении любви".

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Антоний напомнил историю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и пожелал мужества и стойкости защитникам отечества.

"Молимся, чтобы Господь услышал молитвы матерей за своих сыновей. Просим, чтобы наша Любящая Мать и Преблагословенная Владычица Богородица услышала молитвы своего многострадального народа за своих сыновей, которые возлагают сегодня душу за ближних, исполняя заповедь Господню об наивысшем проявлении любви. Верим, что на благословенной украинской земле больше не будет проливаться кровь наших соотечественников, а руководителям нашего государства Господь пошлет мудрость и взвешенность в руководстве страной, чтобы во времена их правления и мы проводили тихую и спокойную жизнь в молитве и творении добрых дел” - сказал владыка Антоний.

Напоминая историю праздника, он отметил, что подробности событий сохранились в описании жизни святого Андрея, Христа ради Юродивого.

"Во время богослужения блаженному Андрею явилась Божия Матерь. Она шла от входа к амвону в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Это видел также ученик святого Андрея - Епифаний. После молитвы Пресвятая Богородица вошла в алтарь и, сняв с головы покрывало, распростерла его над присутствующими в храме. Этим Она показала свое покровительство за каждого православного христианина, который просит у Нее помощи", - рассказал владыка Антоний.

"Пресвятая Богородица, будучи Матерью Христа, стала Матерью для каждого из нас. Она особенно молится за род человеческий перед Богом и покрывает каждого человека Своим покровом. Пусть Божия Матерь оберегает наш боголюбивый украинский народ от всякой опасности и скорби, а Господь пусть подарит нам мир и процветание на многие лета, под небесным Покровом Пречистой Девы!”, - пожелал управляющий делами УПЦ.