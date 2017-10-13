Киевская православная община глухих отметит 13-летие

Научно-практический семинар для православных сурдопереводчиков и священников, праздничные богослужения и экскурсии пройдут 19-22 октября в столице по случаю 13-летия киевской православной общины глухих при Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Как сообщает "Фома в Украине", 19-20 октября запланирован научно-практический семинар для священнослужителей и переводчиков жестового языка «Особенности перевода богослужебных текстов Крещения, Венчания, отпевания и молебнов для православных неслышащих прихожан».

В субботу 21 октября в 10.30 начнется праздничная литургия на жестовом языке в Ионинском монастыре. По завершении богослужения запланирована праздничная трапеза. А уже в 14.00 община выедет на обзорную экскурсию по святым местам Киева.

В воскресенье участники праздника помолятся за литургией (с переводом на жестовый язык) в Ионинском монастыре. После трапезы состоится пешая экскурсия в Зверинецкий монастырь и Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру.