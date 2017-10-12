В Грузии Священный Синод рассмотрел сорокалетнее правление Патриарха Илии

Священный Синод Грузинской Православной Церкви рассмотрел деятельность Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго за сорок лет его правления.

Как сообщается на официальном сайте Патриархии Грузинской Православной Церкви, на заседании Илия Второй отметил, что «необходимо было собраться и обсудить подходящее к концу сорокалетнее патриаршество».

«Мы должны помнить, что это были тяжелейшие годы и они начались еще в период коммунистического режима, вам всем известно, что тогда были жесткие условия и строгое время, несмотря на это, многое было сделано», - отметил Патриарх Грузии.

Патриарх Илья призвал всех священнослужителей описать деятельность их епархии за последние сорок лет, на основании чего будет издана книга.