Капелланы УПЦ обсуждают роль, место и задачи военного духовенства

Ежегодные сборы военных священников (капелланов) Украинской Православной Церкви начались 11 октября. В этот раз форум проходит в городе Изюм, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Синодального военного отдела.

Первый рабочий день начался литургией, которую возглавили митрополит Елисей и председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин. Архиереям сослужили руководители Епархиальных военных отделов.

После молитвы и регистрации участников собрания было начато конференцию на тему: «Роль, место и задачи военного духовенства УПЦ в процессе становления института военного капелланства в военных формированиях государства».

В начале встречи было произнесено Приветственное слово Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Далее все присутствующие имели возможность ознакомиться с докладами митрополита Елисея и митрополита Августина, представителей местной власти, Министерства обороны, Госспецтрансслужбы, ГСЧС и др.

После обеда было начато занятие по практической психологии на тему психологической реабилитации участников боевых действий и отчеты председателей Епархиальных военных отделов.

На 12 октября запланировано поклонение святыням Свято-Успенской Святогорской лавры и посещение местных воинских частей.