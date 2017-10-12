Награждены победители православного кинофестиваля "Покров"

Состоялось награждение лучших кинокартин XV Международного фестиваля православного кино «Покров».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт фестиваля, гран-при было присуждено документальному фильму «Камчатские отцы» режиссера Дмитрия Никитина.

Первую премию в номинации «Документальный фильм» получили две ленты: «Сибирский ковчег» режиссера Павла Скоробогатова и «Крещение Руси» режиссера Максима Беспалого.

Лучшей «короткометражкой», по мнению жюри, стал игровой фильм «Еду как хочу». Работа режиссера Дениса Филюкова была также удостоена «Приза зрительских симпатий».

Первая премия в номинации «Игровое кино» не присуждалась. Дипломы второй и третьей премии получили соответственно авторы лент «Ничей» (режиссер Евгений Татаров) и «Вера» (режиссер Андрей Грачев).

Среди представленных анимационных работ первые премии присуждены фильмам «Маршрутка на Днепр» (авторская группа: Загорнян Дмитрий, Свиридов Арсений, Реброва Мария, Корчевская Милена, Помозова Анастасия) и «Святой Паисий» (режиссеры Надежда Кошман и Александр Столяров).

Полный список победителей и дипломантов опубликован на официальном сайте кинофестиваля «Покров».