Наместник Киево-Печерской лавры обратился к верующим с просьбой молиться за святыню в дни угроз захвата монастыря

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к верующим с просьбой молиться за святыню в дни поступающих угроз и возможного захвата монастыря в период с 14 по 17 октября.

Об этом говорится в комментарии, переданом "УНИАН-Религии". Размещаем обращение наместника Лавры без изменений.

"Сегодня к нам звонят и приходят люди, которые выражают крайнее беспокойство информацией о готовящихся бесчинствах и захвате Лавры в период с 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и вплоть до 17 октября, когда будут проходить акции и митинги в г. Киеве. Мне очень хочется верить, что этого не произойдет. Но, учитывая сложную ситуацию, я обратился с письмом к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, руководству силовых структур: СБУ, Генеральной прокуратуры Украины, МВД Украины, Национальной полиции Украины о принятии необходимых мер по защите прав Украинской Православной Церкви и недопущения конфликтов и провокаций на территории Киево-Печерской Лавры.

И хотел бы обратиться к верным чадам Церкви Христовой с просьбой о молитвенной поддержке в эти дни.

А если вы неверующие люди, не делайте зла тем, кто верит. Потому что придет время, хотите вы или нет, вы встретитесь с Христом, и придется держать ответ за свои поступки и действия в земной жизни.

Мы сегодня обращаемся ко всем с просьбой, чтобы каждый человек задумался над тем, для чего он живет в этой жизни, что делает, какие цели преследует. Киево-Печерская Лавра — это Третий удел Пресвятой Богородицы, находится под особым Ее покровительством, наш монастырь основан преподобным Антонием по благословению Горы Афон. На протяжении всех столетий Лавра пережила разного рода искушения и нападения, много происходило печальных событий. После разгромов врага монастырь приходил в упадок, но молитвами преподобных отцов Печерских и милостью Божией Матери снова возрождался.

В 1917 году были гонения на священнослужителей, храмы закрывались и разрушались. В 1918 году был расстрелян первый новомученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир, после чего Лавра через два года была закрыта. В 1941 году был заминирован и взорван Успенский собор. А в 1961 году всех монашествующих выгнали из монастыря, часть арестовали, часть отправили в колонии, еще часть — в психиатрические лечебницы. Лавру превратили в музей. Неужели мы снова хотим написать очередную печальную страницу в истории Лавры и Церкви? Хочется не допустить, чтобы повторились ужасные события безбожных атеистических времен, когда рушили храмы, разрушали монастыри. Миллионы архиереев и верующих людей были уничтожены, потому что диавол вылил на них свой гнев, так как они не вместе с ним.

И вот сегодня история повторяется. Но надо помнить, что у тех, которые разрушали святыни и насмехались над святынями — у них была страшная участь. Не повторяйте ошибок прошлого. Обретите Бога в душе и познаете милость и милосердие Господне. Праздник дан человеку для молитвы и отдыха от суеты мира. И не стоит такой святой день использовать для удовлетворения своих каких-либо амбиций – акций протеста, митингов, бесчинств. Не стоит поднимать свой «авторитет», накаляя ситуацию вокруг великой святыни и сея смуту в сердцах людей.

В этот день Церковь молит, чтобы Господь сохранил нашу страну, в которой мы живем, — суверенной, единой, неделимой. Наша страна – это наша история. Присоединитесь к общей соборной молитве, проведите время душеполезно и душеспасительно. Потому что придет время, и придется вам обратиться к Господу. Это единственно правильная инстанция — Бог, Который дает человеку вразумление.

Поэтому я всех призываю к мирному содействию и одно прошу — не делайте бесчинств. Помните, что взявший меч от меча и погибнет. Мы молимся за страну нашу, за православных людей и неправославных. Мы молимся за тех, кто еще не познал Господа, чтобы Господь им открылся. Кто бесчинствует — чтобы Господь смирил. Чтобы всякому человеку Господь дал возможность увидеть Царство Небесное. Мы знаем, что наша помощь от Господа, Сотворшаго небо и землю. Мы хотим в нашей стране мира, процветания и всем благословения.

Сердечно всех поздравляю с праздником. Призываю всех к молитве в эти дни. Потому что ни одна революция, ни одни столкновения за весь период мировой истории кроме смерти и позора ничего другого не принесли обществу. За последние годы на Лавру было совершено несколько посягательств, но Пресвятая Богородица отводила беду. Мы верим, что в великий день — Покрова Пресвятой Богородицы Матерь Божья покроет нас Святым Своим Омофором и сохранит от зла. Ведь Святая Лавра — это главная святыня нашего народа, обьединяющая весь православный мир".