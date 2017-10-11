В Киево-Печерской лавре в день памяти Собора преподобных Ближних пещер состоялось праздничное богослужение

В день праздника в честь Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Ближних пещерах (прп. Антония) почивают, 11 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Павел, митрополит Питирим, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Иларий, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Климент, епископ Дамиан, а также духовенство монастыря и гости лавры в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Предстоятель УПЦ возглавил крестный ход к Ближним пещерам, где был совершен молебен преподобным Киево-Печерским.

В завершение богослужения Блаженнейший Владыка поздравил паству с праздником и благословил всех: «Пусть молитвами преподобного Антония и всех святых Ближних пещер Бог благословит нас, наших сродников и подаст благопотребное для нашей земной жизни и жизни небесной».