Настоятель Киево-Печерской лавры получает угрозы о захвате монастыря 14-17 октября

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о том, что опасается нападений представителей радикальных сил на святыню 14-17 октября, в дни праздника Покрова. Об этом сообщает сайт ”Вести”.

В частности, сообщается, что всвязи с этим владыка подписал письма с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении Лавры, которые адресовал президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главе Нацполиции Сергею Князеву и главе МВД Арсену Авакову.

"Мы очень надеемся, что у людей не поднимется рука на святыню и этого (нападений – авт.) не случится, – сказал владыка. – Мы не занимаемся политикой, мы молимся. Но мне постоянно звонят из разных политических сил и предупреждают о возможном нападении на нас".

Владыка вспомнил, что год назад в это же время возле Лавры собрались 400-500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих и кидали камни в сторону Лавры.

Как сообщали СМИ, в прошлом году 14 октября участники шествия "Марш нации", в котором принимают участие сторонники и представители Гражданского корпуса "Азов", общественной организации "С14", Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", применили пиротехнические средства возле Киево-Печерской лавры.

Вместе с тем религиозные общины УПЦ обязали перерегистрироваться, и этот процесс для приходов УПЦ блокируется на уровне Минкульта.