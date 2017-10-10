Политолог прогнозирует на Покрова в Сумах напряженную ситуацию из-за запрета на крестный ход для верующих УПЦ

В Сумах на праздник Покрова Пресвятой Богородицы,14 октября, может возникнуть острая ситуация из-за того, что Сумской горсовет не предоставил официальное разрешение верующим УПЦ на проведение крестного хода и богослужения на Покровской площади города.

Как отмечает политолог Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива», в своем блоге на сайте «Обозреватель», данный запрет - это "нарушение всех писаных и неписаных демократических правил и норм", "к тому же, противоречащее действующему законодательству".

"Организаторы массовых мирных акций должны ставить в известность местные власти об их проведении, а не получать от нее разрешение на это. Как пояснил один из членов исполкома, чиновники испугались "столкновений и провокаций со стороны самого Московского Патриархата", - отметил Павел Рудяков.

При этом политолог отмечает, что "ни руководители Сумской епархии, ни верующие сдаваться не собираются".

"Они чувствуют, что правда и справедливость на их стороне и настроены на то, чтобы защитить свои права, пройдя Крестным ходом, вопреки запрету. На официальном сайте Сумской епархии "висит" анонс: "На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах состоится Крестный ход и архиерейское богослужение на месте разрушенного храма". Сообщение о мероприятии распространяются по другим каналам. По прогнозам, в этом году Крестный ход в Сумах может собрать рекордное количество участников", - отмечает Павел Рудяков.

По его словам, в поисках защиты от нежелательного развития событий Сумская епархия УПЦ ищет поддержки у правозащитных организаций.

Вместе с тем, "Сумской участок "Правого сектора" объявил мобилизацию сторонников, призвав 14-го числа выйти на улицу, чтобы доказать, что в "украинских городах могут происходить только украинские марши", - констатирует политолог.