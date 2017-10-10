В Одессе психологи, педагоги и священники будут учить молодежь, как правильно создавать семью

Цикл лекционно-практических занятий для подростков и молодежи «Чтобы вырастить цветок, создай правильную среду» стартовал в Одессе. Первая встреча состоялась 1 октября, сообщает "Фома в Украине".

Организаторы - отдел по делам семьи Одесской епархии УПЦ и БО «Семья». Среди авторов курса - психологи, педагоги и священники.

Цель - воспитание сознательного, верующего поколения молодых людей, которые смогут дать жизнь тем, кто возродит нашу страну, будет верен Православной Церкви.

Основные темы, которые вошли в этот курс были апробированы в учебных заведениях, а также при индивидуальной работе с детьми из интернатов, неблагополучных и неполных семей.

Каждая встреча будет проходить в форме лекции, беседы, дискуссии или тренинга.

На занятиях подростки и молодежь смогут:

– научиться выбирать друзей и правильно с ними общаться;

– контролировать свои эмоции;

– выработать умение находить мотивацию для собственного развития;

– понять, как справляться со своей агрессией и правильно разрешать конфликтные ситуации, совершая осознанный выбор поведения в жизненно важных ситуациях;

– научиться принимать свои личностные особенности;

– выработать правильные жизненные ценности, необходимые для создания достойного будущего детей и страны в целом.

Также слушателям будут разъяснены основных постулатов православной веры и их важности в жизни человека.

Ведущая цикла занятий - психолог Центра помощи кризисных беременных «Жизнь» и Одесского городского центра по вопросам пробации Оксана Мазуренко.

Первая встреча была посвящена теме «Как можно преодолеть чувство обиды и правильно выйти из конфликтной ситуации?». Самое главное, что старалась донести психолог: каждый человек способен отдать в этот мир лишь то, чем он наполнен, поэтому в первую очередь необходимо работать над собой, над очищением своих мыслей, чувств и, конечно же, души. Тогда жизнь непременно изменится.

Занятия будут проходить по воскресеньям в Одессе, в помещении епархиального отдела.