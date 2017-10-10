В Харькове вандалы осквернили могилу святого Александра (Петровского)

Предположительно в ночь с 1 на 2 октября на 6 городском кладбище Харькова неизвестные сломали крест и частично повредили надгробие на могиле священомученника Александра (Петровского). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии.

Святые мощи исповедника православной веры были обретены и перенесены в Свято-Благовещенский кафедральный собор в 1993 году. Могила святого почитается православными верующими, украшается живыми цветами.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия крест и надгробье на могиле священомученника Александра восстановлены.