Патриарх Грузии призвал паству подумать, как объединить грузинский народ

"Приносить в жертвы трех баранов и раздавать нуждающимся семьям", - Патриарх Илья

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй призвал паству усилить молитвы, держать пост и молиться один день и одну ночь.

Илия Второй также призвал семьи приносить в жертвы трех баранов и раздавать нуждающимся семьям, сообщает "Спутник".

"Мы много думали о том, как мы должны усилить наши фамилии, наши семьи. Одна группа выразила такое мнение, что было бы хорошо, если один день и одну ночь фамилия будет молиться и держать пост. Вы помните в Евангелии написано, что злая сила изгоняется молитвой и постом", — заявил Патриарх во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба.

Патриарх считает, что это принесет изумительный результат и таким образом удастся усилить любовь и уважение друг к другу.

"Каждый человек идет вперед или назад. Спасибо Господу, что грузинская церковь идет вперед, грузинский народ идет вперед. Это некоторых раздражает. Мы не можем отступить, не можем идти назад, очень много думаем о том, что мы должны сделать в будущем", — подчеркнул Патриарх.

По словам Святейшего, скоро патриархия подготовит специальные молитвы Святой Троицы, которые помогут человеку подняться по духовной лестнице.

"Мы подготовим эти молитвы и в ближайшее время начнем подниматься по этой духовной лестнице. Это будет духовной лестницей, которая приведет нас в Царствие небесное", — сказал Илия Второй.

Во время своей проповеди Святейший также отметил, что самое важное из сделанного за 40 лет – это возвращение древнейшего типикона (богослужебная книга – прим. ред.) семи молитв, которые творят чудеса, сказал Патриарх.

"Также очень важно, что обновлено благословение фамилий. Мы благословляем фамилии, но, наверное, этого недостаточно. Как-то должна усилиться молитва. Наша молитва не фанатичное явление. Наша молитва непосредственная связь с Богом", – подчеркнул Илия Второй.