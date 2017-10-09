Предстоятель УПЦ принял участие в праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре

В день памяти преподобного Сергия Радонежского, 8 октября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в праздничном богослужении в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Божественную литургию в этот день в Успенском соборе лавры возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За богослужением также молились архиереи Украинской Православной Церкви: митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Накануне вечером Предстоятель УПЦ возглавил малую вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию и всенощное бдение в Троицком соборе лавры.

Фото mospat.ru и patriarchia.ru