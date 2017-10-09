В Бердянске состоялась ХІІІ Всеукраинская конференция Синодального молодежного отдела УПЦ

В Бердянске завершилась ХІІІ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов и организаций по делам молодежи Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, форум, который дважды в год проводит Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ, длился со 2 по 5 октября, участие в нем приняло более 80 участников из всех регионов Украины. Нынешнюю конференцию принимала Бердянская епархия.

Благословение организаторам и участникам конференции предоставил Предстоятель Украинской Православной Церкви. В своем приветственном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий назвал работу с молодежью «крайне важной для Церкви и для всего общества».

«Церковь должна встретить каждое молодое сердце с любовью, радушием, материнской заботой. Ваша задача - проявить эту деятельную заботу, откликнуться на запрос жажды жизненной правды и предложить молодому человеку разнообразные и интересные пути максимально гармоничного применения своих творческих сил», - подчеркнул Его Блаженство.

Во время рабочих заседаний приглашенные эксперты, председатели епархиальных молодежных отделов выступили с докладами, обменялись идеями и успешным опытом работы с молодежью.

Во время рабочих встреч в частности обсуждали особенности молодежного служения в епархиях, паломничество и религиозный туризм, преподавание социальных дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях в современных условиях; а также отвечали на ряд вопросов: зачем молодому человеку нужна книга, как с помощью Instagram сказать новое слово в привлечении молодых людей к Церкви, как относиться к спорту и тому подобное.

Особый интерес у участников конференции вызвало выступление заместителя председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича, который в своем докладе «Украинская Православная Церковь: мысли о настоящем и мечты о будущем» рассказал о положении Православия в мире, отношение Поместных Церквей к расколу в Украине, а также отметил важность миссии молодежного служения в современных условиях.

Победитель национального шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко поделился опытом взаимодействия со СМИ. По убеждению о. Александра, каждого священника можно назвать публичным лицом.

«Мы часто разделяем священника за богослужением, дома священника, священника, когда он идет по городу... Но так не должно быть. Я, например, знаю, что нельзя позволять себе в одном месте петь на максимуме, а в другом наполовину - это путь в сторону ухудшения в целом. Так и во всем другом. Для священника это особенно важно, от него всегда ожидают определенного духовного уровня. Он должен быть священником всегда», - отметил он.

В завершение работы форума традиционно состоялось награждение тех епархии, которые отличились активной медиадеятельностью за прошлый год.