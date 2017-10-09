В Бердянске состоялась ХІІІ Всеукраинская конференция Синодального молодежного отдела УПЦ

19:25, 09 октября 2017
Православие
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Фото: news.church.ua

В Бердянске завершилась ХІІІ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов и организаций по делам молодежи Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, форум, который дважды в год проводит Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ, длился со 2 по 5 октября, участие в нем приняло более 80 участников из всех регионов Украины. Нынешнюю конференцию принимала Бердянская епархия.

Благословение организаторам и участникам конференции предоставил Предстоятель Украинской Православной Церкви. В своем приветственном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий назвал работу с молодежью «крайне важной для Церкви и для всего общества».

«Церковь должна встретить каждое молодое сердце с любовью, радушием, материнской заботой. Ваша задача - проявить эту деятельную заботу, откликнуться на запрос жажды жизненной правды и предложить молодому человеку разнообразные и интересные пути максимально гармоничного применения своих творческих сил», - подчеркнул Его Блаженство.

Во время рабочих заседаний приглашенные эксперты, председатели епархиальных молодежных отделов выступили с докладами, обменялись идеями и успешным опытом работы с молодежью.

Во время рабочих встреч в частности обсуждали особенности молодежного служения в епархиях, паломничество и религиозный туризм, преподавание социальных дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях в современных условиях; а также отвечали на ряд вопросов: зачем молодому человеку нужна книга, как с помощью Instagram сказать новое слово в привлечении молодых людей к Церкви, как относиться к спорту и тому подобное.

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Особый интерес у участников конференции вызвало выступление заместителя председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича, который в своем докладе «Украинская Православная Церковь: мысли о настоящем и мечты о будущем» рассказал о положении Православия в мире, отношение Поместных Церквей к расколу в Украине, а также отметил важность миссии молодежного служения в современных условиях.

Победитель национального шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко поделился опытом взаимодействия со СМИ. По убеждению о. Александра, каждого священника можно назвать публичным лицом.

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«Мы часто разделяем священника за богослужением, дома священника, священника, когда он идет по городу... Но так не должно быть. Я, например, знаю, что нельзя позволять себе в одном месте петь на максимуме, а в другом наполовину - это путь в сторону ухудшения в целом. Так и во всем другом. Для священника это особенно важно, от него всегда ожидают определенного духовного уровня. Он должен быть священником всегда», - отметил он.

В завершение работы форума традиционно состоялось награждение тех епархии, которые отличились активной медиадеятельностью за прошлый год.

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