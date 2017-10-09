В день памяти апостола Иоанна Богослова Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Киево-Печерской лавре

В день памяти преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 9 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Иоанно-Богословскому приделе Успенского собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просвітницький отдел УПЦ, ему сослужили наместник Киево-Печерской обители митрополит Павел и братия монастыря в священном сане.

Праздник апостола Иоанна Богослова является престольным для Киево-Печерской лавры, поскольку один из приделов Успенского собора освящен именно в честь Апостола Любви.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения были спеты тропарь, кондак и величание, а также прочитана молитва святому апостолу Иоанну Богослову, после чего Предстоятель поблагодарил всех за молитвы, именинников поздравил с днем ​​небесного покровителя и призвал на всех Божье благословение.