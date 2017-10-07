Антиохийская Православная Церковь и Киевские духовные школы договорились о совместном проекте

Киевскую духовную академию и семинарию посетила делегация Антиохийской Православной Церкви, во главе с епископом Эрзерумским Каисом.

Как сообщает сайт КДАиС, представители Антиохийской Православной Церкви обратились к руководству КГГА с инициативой в 60-ю годовщину смерти выдающегося ученого-востокознавца, выпускника Киевских духовных школ Тауфика Кезмы (1882-1958) провести ряд мероприятий по увековечиванию памяти и изучению жизни и деятельности ученого.

В результате переговоров было решено провести ряд лекций, коллоквиумов, семинаров, посвященных памяти выпускника Киевских духовных школ Тауфика Кезмы.