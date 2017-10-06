В РПЦ два новых святых, которые организовывали церковную жизнь сербов в Америке

Священный Синод Русской Православной Церкви на сегодняшнем заседании постановил включить в месяцеслов имена епископа Мардария (Ускоковича) и архимандрита Севастиана (Дабовича).

Как говорится в журналах Священного Синода, канонизация святителя Мардария и преподобного Севастиана уже была совершена в Сербской Православной Церкви.

Синод РПЦ постановил включить имя святителя Мардария в месяцеслов с определением празднования его памяти 29 ноября /12 декабря, а имя преподобного Севастиана Джексонского – с определением празднования его памяти 17/30 ноября.

Как сообщает "Правмир", святитель Мардарий (Ускокович) (1889–1935) стал первым сербским архиереем на американском континенте с титулом «епископ Американский и Канадский». С его именем связано дело административного устроения первой сербской епархии в США и Канаде. За двенадцать лет, проведенных перед этим в России, будущий архиерей немало потрудился и на благо Русской Церкви.

Преподобный архимандрит Севастиан (Дабович) (1863–1940) всю свою жизнь посвятил миссии и служению Церкви, в первую очередь на американском континенте, где родился в семье сербского эмигранта. Архимандрит Севастиан руководил Сербской духовной миссией, и ему принадлежат неоценимые заслуги в организации церковной жизни.