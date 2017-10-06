На Архиерейском Соборе РПЦ планируют рассмотреть общецерковное прославление святых, канонизированных УПЦ
23:28, 06 октября 2017Православие
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В повестку дня предстоящего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви внесен вопрос об общецерковном прославлении святых, ранее канонизированных Синодом Украинской Православной Церкви.
Такое решение было принято 6 октября на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, в котором принял участие Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в качестве временного члена в работе Синода принял участие также митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.
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