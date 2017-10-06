В Румынской Православной Церкви три новых святых

Священный Синод Румынской Православной Церкви 5 октября принял решение о прославлении трех новых святых.

Как сообщает сайт СПЖ со ссылкой на пресс-службу Румынского Патриархата, Священный Синод прославил митрополита Иосифа Нанеску с именем святого Иосифа Милосердного, митрополита Молдавии. Память святого празднуется 26 января.

В Румынской Православной Церкви также канонизировали мирянина-аскета Джорджа Лазара с именем святого Георгия Пилигрима – его праздник будут отмечать 17 августа.

Святого Неофита Затворника включили в календарь Румынской Православной Церкви, начиная с 2019 года. Его праздник будет отмечаться 28 сентября.

Священный Синод одобрил текст акафиста мученикам Донату, диакону, Ромулу священнику, Сильванусу диакону и Венусту, память которых чтят 21 августа.