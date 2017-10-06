В Киеве открылся ХV Международный фестиваль православного кино "Покров" (видео)

В Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко сегодня состоялась церемония открытия ХV Международного фестиваля православного кино «Покров».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в этом году фестиваль «Покров» посвящен молодежи и будет проводиться под девизом «Молодость не равнодушна». На главные призы фестиваля претендуют 60 фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Финляндии, Армении, Литвы, Латвии, Киргизии, Польши, Сербии и России в номинациях анимационного, короткометражного, документального и полнометражного кино.

В начале торжественного мероприятия, присутствующие посмотрели видеопоздравление Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, с благословения которого происходит православный кинофорум. Архипастырь поблагодарил организаторов и участников за участие в большом деле воспроизведение в человеке здорового христианского образа. “Фестиваль дает возможность показать картины, в которых изображается красота духовной жизни и христианских добродетелей”, － подчеркнул Блаженнейший Владыка.

В рамках традиционной акции милосердия архиепископ Обуховский Иона вручил церковную награду и сертификат мецената фестиваля – компании “Smart” – на сумму 10000 долларов художнику с огранниченными физическими возможностями Феодору Романову.

Также, из рук церковных иерархов получили награды психолог и координатор православных волонтеров Анна Лелик и организаторы паломнического агентства Михаил Кацко и Михаил Соколов.

Нынешнюю премию “Милосердие” получила вдова известного православного режиссера кино и многолетнего участника кинофестиваля “Покров” Александра Столярова – Юлия Столярова.

Перед зрителями с приветствием выступил президент фестиваля «Покров» народный депутат Украины Андрей Деркач, который уже в 15-й раз объявил об открытии кинофорума.

После торжественной церемонии открытия вниманию зрителей была предложена мировая премьера фильма «Крещение Руси» (режиссер Максим Беспалый, компания «Бабич-дизайн» и «Стар Медиа»).

Просмотры конкурсных работ будут организованы в киевском «Доме кино» (ул. Саксаганского, 6) 6, 7 и 8 октября с 10.00 до 22.00. С детальным расписанием показов можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Фестиваль православного кино «Покров» учрежден по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана, +2014) в 2003 году. За 14 лет существования проекта десятки тысяч людей увидели сотни кинокартин.