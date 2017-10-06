В Троице-Сергиевой лавре сегодня праздновали 220-летие апостола Сибири и Америки

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 6 октября прошли торжества по случаю 220-летия со дня рождения и 40-летия канонизации.святителя Иннокентия -просветителя Америки, Дальнего Востока и Сибири, священноархимандрита обители преподобного Сергия.

Как сообщает сайт лавры, для поклонения верующих празднично благоукрашенная рака с мощами святителя Иннокентия была установлена в центре Успенского собора.

Тысячи верующих в этот день приложилось к мощам святителя Иннокентия.

*** Святитель Иннокентий (Вениаминов) - первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки.

В 1977 году был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью и Православной Церковью в Америке - как апостол Сибири и Америки. В 1994 году он был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью заграницей.