Монахиня Корецкого монастыря нашлась

Правоохранители нашли насельницу Свято-Троицкого Корецкого женского монастыря (Ровенская область) монахиню Светлану (Григорчук), которая пропала 2 октября.

Как сообщает "Фома", девушку разыскала полиция Закарпатья. Журналистам удалось связаться с сестрой найденной монахини, однако она была немногословной.

«Уже все в порядке. Она нашлась. Пока мы не в том состоянии, чтобы что-то рассказывать», - сказала она.

Напомним, монахиня Светлана пропала в понедельник. Утром она поехала в Ровно на прием к врачу и не вернулась. Девушку искали несколько дней.