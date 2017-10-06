Священники УПЦ обсудили вопросы пастырской работы в пенитенциарных учреждениях

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 3 октября в Приморске началась конференция тюремного духовенства. Тема форума – «Актуальные вопросы взаимодействия Церкви с уголовно-исполнительной службой на современном этапе», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Бердянской епархии.

Организатором сборов является Синодальный отдел УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы в лице Главы отдела протоиерея Виктора Яценко.

По традиции перед началом работы форума был отслужен молебен, во время которого звучали особые прошения о страждущих, находящихся в темничном заключении, о восстановлении справедливости.

Участников конференции приветствовал епископ Бердянский и Приморский Ефрем. Во вступительном слове владыка Ефрем рассказал о духовно-пастырской работе епархии. В свою очередь участники конференции – духовенство, представители руководящего состава Юго-Восточного межрегионального управления уголовно-исправительной службы и сотрудники образовательных учреждений Министерства юстиции Украины – выступали с докладами, поднимая и обсуждая важные и проблемные вопросы пастырской работы в пенитенциарной системе.

В рамках работы конференции запланирован визит духовенства в Бердянскую исправительную колонию №77, чтобы пообщаться с руководством и заключенными, раздать молитвословы и подарки.