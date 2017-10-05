В УПЦ отмечают важность поддержания законопроекта об отмене обязательной перерегистрации религиозных организаций

В эти дни решается вопрос рассмотрения Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта № 6696, предусматривающего отмену обязательной перерегистрации уставов религиозных организаций, которая была введена в 2015 году. В Украинской Православной Церкви отмечают важность данных изменений и ожидают поддержки депутатами этого законопроекта, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук протоиерея Александра Бахова.

Целью законопроекта № 6696 является внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части уточнения отдельных положений о неприбыльном статусе действующих религиозных организаций и упрощения порядка их включения в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

«Переписывание в уставы религиозных организаций норм закона является практикой Советского Союза. Религиозные организации по своей природе являются неприбыльными. Поэтому все религиозные организации единогласно выступают против обязательного переписывания некоторых положений Налогового кодекса в свои уставы как условия сохранение статуса неприбыльности. Ситуация усложняется тем, что в областных администрациях отсутствует ресурс для своевременной (до 01.01.2018) перерегистрации уставов. На сегодня не успела перерегистрировать свои уставы большая часть религиозных организаций», - рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Представитель УПЦ выразил надежду на поддержку законопроекта и рассказал о препятствиях, которые оказывают госслужащие на местах представителям церквей в перерегистрации религиозных организаций.

«Кроме этого для Украинской Православной Церкви этот вопрос осложняется тем, что Минкультуры создает искусственные препятствия в перерегистрации уставов: от центрального - до регионального уровней. Уставы епархий и монастырей УПЦ не регистрируют, а обладминистрации безосновательно возвращают документы религиозных общин, или направляют их на религиоведческую экспертизу в Минкультуры. Парадоксальная ситуация: государство требует внести изменения в устав, и в то же время создает препятствия в перерегистрации", - отмечает протоиерей Александр Бахов.