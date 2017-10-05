Православные со всех уголков Украины передали мирным жителям Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи

Из Киева в Горловку и Донецк было доставлено 20 тонн помощи, из Винницы в Святогорскую лавру - 10 тонн.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в рамках миссии «Милосердие и Примирение», которая реализуется в сотрудничестве с международной благотворительной организацией «Diakonie Katastrophenhilfe» 22 сентября продуктовую и гуманитарную помощь получили жители городов Горловка и Донецк. Масса оказанной помощи составляет 20 тон.

Ее получили люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации: одинокие родители и их дети (наборы для разных возрастных категорий), а также одинокие старики, о которых некому позаботиться. Подготовкой продуктовых и гигиенических наборов, списков благополучателей, а также всех необходимых сопроводительных бумаг занимался Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

В течение пяти лет гуманитарной миссии было отправлено 19 гуманитарных грузов в зону АТО. Украинская Православная Церковь продолжает заботиться о мирном населении на востоке Украины. Следующую гуманитарную помощь планируется предоставить жителям Луганска и поселка городского типа Хрустальное Луганской области.

3 октября в Святогорскую лавру прибыл 14-й гуманитарный груз, собранный силами волонтеров Винницкой епархии.

10 тонн благотворительной помощи собрали православные из разных уголков Украины: Умань, Бар, Калиновка, Черновцы, Дубно, Львов, Почаев, Жмеринка, пгт. Уланов и Литин, а также скит Свято-Успенской Почаевской лавры, Браиловский Свято-Троицкий женский монастырь и Галайковский Спасо-Преображенский мужской монастырь.