В Корецком монастыре разыскивают монахиню, которая исчезла, не вернувшись из больницы

В обители просят всех, кому что-либо известно о возможном месте пребывания монахини, срочно сообщить об этом. 2 октября вышла из Свято-Троицкого женского Корецкого монастыря (Ровенская область) и не вернулась монахиня обители инокиня Светлана (Григорчук), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как рассказали в обители, инокиня Светлана утром поехала в г. Ровно на прием к врачу и не вернулась.

«В 9 утра наша монахиня уехала из Корца, в 11 у нее был назначен прием к зубному врачу в Ровно. Впервые ей позвонили в 12.17 - она ​​не взяла трубку, а позже вообще телефон оказался отключенным. После того, как мы с ней так и не смогли связаться, обратились в полицию», - отметила настоятельница монастыря.

Никаких предположений относительно возможного места пребывания монахини сестры обители не имеют.

«Инокиня Светлана прожила 16 лет в монастыре. Она была очень хорошей монахиней. Все очень переживают за нее. Мы молимся о ней и просим всех, кому может быть что-то известно о ее местонахождении, сообщить нам или в полицию», - сказала игуменья.