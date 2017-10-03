Иерусалимский Патриарх Феофил: Сегодня Церкви все сложнее поддерживать сотрудничество с государством (видео)

Беседа с Блаженнейшим Патриархом состоялась во время съемок фильма «Украинская Православная Церковь: в вере и истине». Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует интервью с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

В этом фильме Иерусалимский Патриарх Феофил, а также иерархи Кипрской, Элладской, Польской Православных Церквей, афонские игумены выразили позицию Мирового Православия относительно раскола в Украине и ответили на другие вопросы украинских журналистов. Мы представляем цикл интервью «Слово украинцам», в которых публикуем слова Архипастырей полностью.

— Что такое сегодня Вселенская Православная Церковь?

— Вселенская Православная Церковь – это единственная Церковь в мире, которая хранила и продолжает до сих пор хранить Апостольскую традицию, Тайну Боговоплощения и Учение Иисуса Христа…

Вселенская Церковь велика, однако о ней нужно говорить не в цифрах. Православная Церковь не просто мировой социальный институт или общество, созданное людьми. Православная Церковь в буквальном смысле есть Тело Господа, принявшего природу человека, и поэтому здесь присутствует не только человеческое начало, но и Божественное… В первую очередь нужно осознать, что такое Тайна Боговоплощения. Это самое важное. Почему? Потому что Господь, Божественный Логос, принял человеческий облик от Девы Марии, но вместе с тем Он воплотился и во всем человечестве, что дает возможность спастись каждому представителю рода людского. То есть, Церковь следует воспринимать с точки зрения Боговоплощения.

— Как сегодня может Церковь помочь молодежи прийти к вере?

— Церковь была и продолжает быть активной в данном отношении. Другое дело, что Церковь – это не просто организация, – это другая реальность, и её целью является спасение человеческой души… Что такое смерть? Это болезнь тела и духа. Поэтому Церковь, которая является телом распятого и воскресшего Господа Иисуса Христа, похожа на больницу, в которой человек проходит лечение своей испорченной и поврежденной человеческой природы. Таким образом, Церковь – это лечебница, в которой люди, как пациенты, лечатся от болезней. Именно в этом основная функция Церкви – помочь отдельно взятому человеку и человечеству в целом излечиться от недугов и победить духовную смерть.

— Что такое святость? Встречается ли она теперь?

— Это то, о чём я говорил ранее – об испорченности и тленности природы человека. У человека есть свобода выбора, но вместо того, чтобы выполнять волю Божью, человек следует своей собственной воле. Но Бог есть бесконечная любовь, воплощенная в Господе нашем Иисусе Христе. Из любви к человеку Бог-Отец послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он позаботился о человечестве, воплотился в Богочеловека и очистил человеческую природу от всевозможных грехов, взяв все людские грехи на Себя и победив смерть. Апостол Павел говорит, что Церковь – это Тело Христово, а Сам Христос – глава Церкви.

— Какое вероучение лежит в основе Церкви?

— В действительности, главой Православной Церкви не является ни один из земных лидеров, а Сам Господь наш Иисус Христос. Функционирует Православная Церковь посредством и в рамках синодального института, (и) соборов. То есть, глава Церкви – Христос, Он пребывает в Соборе, а Собор – во Христе.

— Какими должны быть отношения Церкви и государства?

— Когда Христианство было провозглашено официальной имперской государственной религией, власти понимали, что Церковь является единственным, так сказать, духовным институтом, который воспитывает добропорядочных граждан. По этой причине было установлено сотрудничество и взаимоуважение между Церковью и государством. Сегодня ситуация меняется, и для Церкви становится все более проблематичным поддерживать сотрудничество с государством. И это прискорбно. Ведь Церковь – единственная на сегодняшний день сила, духовная и физическая, которая может противодействовать негативным последствиям глобализации, которая попирает ценности, проповедуемые в Священном Писании и Предании.

— Какое отношение Вселенской Церкви к «Филаретовскому» расколу в Украине? Как его можно преодолеть?

— Раскол – величайший грех в Церкви, это раскол тела Церкви. И здесь я должен сказать, что мы прилагаем все усилия, делаем все возможное, чтобы восстановить единство Церкви. Я как духовный иерарх и Патриарх Иерусалимский всегда полагал и полагаю, как и мои духовные отцы, что наилучший способом решения церковного раскола в Украине является восстановление единства Украинского Православия с Московским Патриархатом и затем диалог как способ решения проблемы. И в качестве примера я часто привожу отношения между Константинопольским Патриархатом и Элладской Церковью.

— Слово украинцам.

— Здесь, в Святейшем Престоле Иерусалима, месте искупления, распятия нашего Иисуса Христа, Его погребения и воскресения, мы хотели бы пожелать всему Православному миру и православному народу Украины в частности, чтоб свет надежды Гроба Господнего и свет надежды на воскресение нашего Иисуса Христа просветили разум людей и их лидеров, как духовных, так и гражданских, чтобы они смогли принять надлежащие решения на благо украинского народа и православного мира в целом… Мы молимся распятому и воскресшему Господу, искупившему грехи кровью, чтобы Он принес мир между небом и землей, мир между людьми, а также принес мир и примирение украинскому народу.