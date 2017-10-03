В Александрийской и Мукачевской епархиях УПЦ состоялись многолюдные крестные ходы

В день памяти священномученика Николая Искровского, 2 октября, в Кировоградской области состоялся ежегодный крестный ход верующих Александрийской и соседних епархий УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, уже традиционно 5 год подряд в этот день из разных уголков Кировоградщины собираются верующие для совместной молитвенной ходы с с. Анновка в Крестовоздвиженский храм, где покоятся мощи святого. Протяженность хода составляет почти 8 км.

Перед началом крестного хода епископ Александрийский и Светловодский Боголеп обратился к духовенству и паломникам со словами о важности духовного и физического подвига.

После завершения шествия состоялась Божественная литургия, которую возглавил архиерей.

В завершение совместной молитвы перед мощами сщмч. Николая Преосвященный владыка поздравил всех с праздником и поблагодарил за совместный молитвенный подвиг.

В ночь с 28 на 29 сентября, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, православные жители Ужгорода совершили крестный ход вокруг города.

Молитвенное шествие вокруг Ужгорода происходит ежегодно с 2014 года, в канун чествования иконы Божией Матери «Призри на смирение».

В этом году в крестном ходе приняли участие более 400 священнослужителей и мирян, которые преодолели около 31 км за почти 10 часов.