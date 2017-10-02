В столичном Пантелеимоновском храме до 15 октября находится частица хитона Господня и пояса Божией Матери

В столичном храме в честь святого великомученика Пантелеймона (ДВРЗ, вул. Алма-Атинская, 107 А) по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия до 15 октября находятся одни из величайших святынь православного мира - частицы хитона Господня и пояса Божией Матери.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ежедневно в 18.00 в храме совершается водосвятный молебен с чтением акафиста, также верующих помазывают освященным елеем.

Храм открыт ежедневно с 09.30 до 19.00.

Доехать до храма можно от станции метро «Черниговская» - трамвай 32,33, а также маршрутным автобусом 555; от станции метро «Дружбы народов» - маршрутный автобус 211.