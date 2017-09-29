В Одессе тысячи православных почтили память преподобного Кукши Одесского

В день памяти преподобного Кукши Одесского, 29 сентября, в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря была совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

После завершения богослужения был совершен праздничный крестный ход.

Накануне, 28 сентября митрополит Агафангел совершил всенощное бдение в этом же соборе. Перед богослужением состоялась встреча ковчега с частицами мощей святых преподобных отцев Святогорских, который был доставлен братией Святогорской лавры для поклонения в Одессу.