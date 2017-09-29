Предстоятель УПЦ принял участие в чествовании памяти жертв Бабьего Яра

В день 76-й годовщины трагедии Бабьего Яра, 29 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в чествовании погибших, которое произошло в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время немецко-фашистской оккупации Киева в 1941-1943 гг., по официальным данным, в Бабьем Яру было расстреляно около 100 тыс. человек, две трети из которых были евреями.

Вместе с Его Блаженство мемориальное мероприятие посетили викарии Киевской Митрополии архиепископ Иона и епископ Варсонофий.

На чествовании жертв трагедии также присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены Правительства, Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, другие представители государственной власти, высокопоставленные гости, общественные и религиозные деятели.

Память жертв трагедии была почтена минутой молчания.